Escolas e creches comemoram Dia das Crianças em Belford Roxo

A rede municipal de ensino de Belford Roxo celebrou durante a semana, o Dia das

Crianças com muita festa, diversão e brinquedos para todos os alunos. Creches e

escolas garantiram momentos felizes e especiais para as crianças que são o futuro

da cidade.

O Ciep Municipalizado Constantino Reis, em São Bernardo, promoveu ontem (11)

atividades para comemorar o Dia das Crianças. Durante o dia todo elas se

divertiram em brinquedos e se esbaldaram com cachorro-quente, algodão doce,

refrigerantes e outras guloseimas. “Ver a felicidade estampada no rosto dessas

crianças não tem preço. É muito gratificante perceber que tudo deu certo e os

alunos puderam aproveitar o dia brincando”, destacou a gestora da unidade, Márcia

Ghaigher.

Programação especial

Na manhã e tarde da última terça-feira (10), a Escola Municipal Bispo Moacyr de

Oliveira, em Heliópolis, reuniu todo o corpo discente que pôde se divertir com pula-

pula, escorrega, futebol de salão, piscina de bolinhas, além de brinquedos

interativos e sensoriais. Algodão doce, pipoca, picolé e cachorro-quente também

fizeram parte da festa.

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, enfatizou a importância desse

dia de diversão nas unidades. “Essa programação especial no Dia das Crianças faz

parte do nosso calendário. É com muita felicidade que proporcionamos esses

momentos inesquecíveis para alegrar todas as nossas crianças”, completou Denis.