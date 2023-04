Espetáculo ‘A Paixão de Cristo’ emociona em Belford Roxo

Milhares de moradores e visitantes assistiram ao espetáculo na noite da Sexta-feira Santa, na Praça de

Heliópolis

A emocionante história da vida de Jesus Cristo. A apresentação “A Paixão de Cristo” emocionou milhares de moradores e visitantes de Belford Roxo na noite da sexta-feira Santa (07-04), na Praça de Heliópolis. A encenação teve o apoio da Prefeitura de Belford Roxo.

Com dança, música, iluminação, figurinos e atuações comoventes, a peça repassou mensagens de amor e compaixão, além de interações cativantes ao público presente. A encenação ocorreu em 18 atos e duas horas de duração, reunindo 30 atores, 20 pessoas da equipe técnica, e também contou com a colaboração do público para compor o coral.

O milagre da ressurreição de Lázaro foi aplaudido pelo público, e a retratação da Via-Crúcis no meio da plateia arrancou o fôlego dos presentes. A crucificação e ressurreição de Jesus Cristo foram cenas fortes e carregadas de emoção no encerramento do espetáculo.

Apresentações presenciais

O diretor do espetáculo, Jefferson Alencar, também interpretou Jesus Cristo após três anos sem apresentações presenciais. “É uma alegria enorme poder voltar com o espetáculo para o povo

belforroxense e munícipes vizinhos”, comentou. “Esperamos que as mensagens de amor, fé, esperança e unidade que são conhecidas em todo mundo, toquem os corações de quem veio nos assistir nesse dia

especial. Hoje nós celebramos a vida”, completou Jefferson, que levantou o público durante a atuação da ressurreição aos céus de Jesus Cristo.

Ano de conquista para a figurinista

A figurinista da peça que também participou nas encenações, Lidiane Alencar, contou um pouco sobre a experiência. “Mais um ano de conquistas com esse espetáculo maravilhoso realizado com tanto carinho e dedicação”, ressaltou. “Usamos cerca de 80 figurinos, todos com material reciclado, o que deixa toda a

história ainda mais bonita”, completou Lidiane.

A moradora de Heliópolis, Fátima Martins, 48 anos, prestigiou a peça ao lado do filho Andrew e da irmã Cida. “É a primeira vez que venho assistir, mas é sempre emocionante reviver essa história repleta de ensinamentos”, contou Fátima.

Leila Maria, 58, que mora em Nova Iguaçu, visitou Belford Roxo para prestigiar o evento e não conteve a emoção nas cenas marcantes da peça. “É um espetáculo grandioso, só tenho elogios para essa equipe maravilhosa que conseguiu transmitir a fé através da arte”, agradeceu Leila.