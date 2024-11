Espetáculo inédito gratuito ” Ninguém Toma Providência” estreia no sábado

O projeto realizado pelo Instituto Entre o Céu e a Favela e idealizado por Cintia Santana conta com texto de Adalberto Neto e direção de Vilma Melo/Bruna Manso

Novembro é o mês de comemoração do aniversário de 127 anos do Morro da Providência. Sendo assim, o Instituto Entre o Céu e a Favela irá lançar o seu novo projeto. O grupo Bando Teatro Favela, idealizado por Cintia Santana, apresenta gratuitamente, com classificação livre, no dia 16 de novembro, às 19 horas, no Muhcab (Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira na Gamboa), o espetáculo “Ninguém Toma Providência”.

O Morro da Providência é a primeira favela do Brasil e a atriz e empreendedora social Cintia Santana fala sobre a iniciativa de montar o espetáculo sobre o tema.

“É muito pertinente lembrar que somos a primeira favela da América Latina e sempre me perguntei por qual motivo nossa história não é contada. Porque tudo tem várias versões, quem mora aqui no morro não sabe que é da primeira favela, mas também compreendi que existe uma invisibilidade social das pessoas que moram nas favelas e acredito que o teatro pode ajudar nisso. Por isso convidei o Adalberto para escrever o texto, conversamos muito sobre a história daqui, pesquisamos e o texto vem com humor, leveza, mas também com críticas ao sistema. Vamos colocar em cena as histórias contadas pelos seus, aqueles que muitos fingem não ver”! Declara Cintia.

SINOPSE

Com um elenco formado por 6 atores, o espetáculo Ninguém Toma Providência traz a história do Morro da Providência entrelaçada à vida de seus moradores na contemporaneidade. Juntos, eles transitam pelas trajetórias de 7 personagens que são facilmente encontrados não só na Providência, mas em muitos territórios periféricos do Brasil.

Os atores narram as belezas e desafios que moradores de favelas enfrentam cotidianamente e desvelam o Brasil profundo, repleto de questões sociais que precisam ser debatidas e combatidas. O fazem com humor e seriedade, abrindo caminhos para que sejam lançados olhares para uma população que precisa ser vista e ouvida de forma humanizada e inclusiva. Apresenta um olhar de dentro pra fora, fortalecendo os saberes e fazeres de territórios marginalizados, em que as vozes periféricas ganham centralidade no discurso.

FICHA TÉCNICA

Texto | Adalberto Neto

Direção Artística | Vilma Melo

Co-direção Artística | Cintia Santana

Figurino | André Utanã

Direção Musical | Luciano Fogaça

Preparador corporal | Verônica Gomes Pereira

Preparadora vocal | Carol Futuro

Produção | Clara Martins Pinto

Assistente de Produção | Eduardo Duwal e Bruno Martins

Cenografia | Utopia – Arte & Cenografia

Operador de som | Gilson Lopes

Assessoria de imprensa: Elaine Cruz

Coordenação geral | Cintia Santana

Realização | Instituto Entre o Céu e a Favela

SERVIÇO

Evento: Bando Teatro Favela em “Ninguém Toma Providência” no aniversário do Morro da Providência

Data: 16/11/2024

Hora: 19h

Endereço: MUHCAB – Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira; R. Pedro Ernesto, 80 – Gamboa, Rio de Janeiro – RJ, 20220-350

———————-