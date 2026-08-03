Esposa de operador financeiro do Comando Vermelho é capturada em operação da Civil

Suspeita era alvo da Operação Replay realizada simultaneamente em Mato Grosso, Rio e Santa Catarina

Apontada pela Polícia Civil como integrante do esquema financeiro do Comando Vermelho (CV), a influenciadora e ex-servidora Katani Adorno Bocardi, de 31 anos, foi presa, na madrugada da última quinta-feira (31), no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, no Mato Grosso.

Segundo as investigações, ela é esposa de Emerson Ferreira Lima, conhecido como “Gordão”, apontado como operador financeiro da facção, e atuava na lavagem de dinheiro da facção e era responsável por esconder recursos ilegais.

A suspeita, que não teve o nome divulgado, é apontada como esposa do principal operador financeiro de um dos líderes da organização criminosa e teria participação na movimentação e dissimulação dos valores vindos das atividades ilegais do CV.

De acordo com a investigação, a mulher movimentava grandes quantias em diferentes contas bancárias sem apresentar renda formal compatível com os valores. Para dificultar o rastreio, ela usava contas de terceiros em operações financeiras.

Viagem à Europa

A prisão ocorreu após o retorno dela de uma viagem à Europa. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no momento em que a suspeita passava pelos procedimentos de imigração no aeroporto mato-grossense.

A mulher era um dos principais alvos da Operação Replay, deflagrada na última quinta-feira (30) para combater a estrutura financeira da facção. A ação foi realizada simultaneamente em Mato Grosso, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A operação foi coordenada por equipes da Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Draco) e da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), com apoio da Polícia Federal.