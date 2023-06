Esquartejamento e decapitação em Araruama, na Região dos Lagos

O ultimo domingo (11) foi marcado por violência em Araruama, na Região dos

Lagos fluminense. A execução de Yago Ramalho da Silva, de 24 anos, na Rua José

Domingos Quintanilha, no bairro de Itatiquara, reforça os casos de violência na

região.

Segundo informações, cinco criminosos invadiram a residência e executaram Yago

a tiros. A equipe da 118ª Delegacia Policial de Araruama, que investiga o caso,

busca relacionar o assassinato a um caso de esquartejamento ocorrido na última

sexta-feira (9), no bairro do Mataruna.

Dois homens conhecidos como Neném e Negueba, que supostamente pertenciam à

mesma quadrilha de Yago, foram brutalmente mortos num suposto acerto de contas

entre grupos criminosos rivais.

Os três estariam envolvidos no desaparecimento de um indivíduo conhecido como

Vinicinho, que continua sendo investigado pelas autoridades. A polícia está

trabalhando para reunir provas e informações para confirmar a ligação entre os

crimes e identificar os responsáveis.

Relembre o caso

Negueba e “Neném” foram abordados por um grupo de oito bandidos encapuzados

que exigiam informações sobre o paradeiro de um jovem desaparecido na região,

conhecido como Fabinho. De acordo com as informações apuradas pelo portal

Rlagos, Negueba foi morto pelos criminosos como uma espécie de demonstração

punitiva, sinalizando que as suas ameaças eram sérias.

Simultaneamente, “Neném” foi sequestrado pelo grupo e forçado a indicar o local

onde o corpo de Fabinho havia sido escondido. Após fornecer essas informações,

“Neném” também foi executado de maneira brutal, sendo seu corpo esquartejado e

descartado nas proximidades.

Extensa ficha criminal

Ambos, Negueba e “Neném”, possuíam extensos antecedentes criminais. “Neném”

havia retornado à comunidade após cumprir uma sentença de 10 anos de prisão.

Por outro lado, Fabinho, o jovem desaparecido, era conhecido na comunidade

como um rapaz de boa conduta, apreciador de caça esportiva e generoso com

seus amigos.