Estado do RJ ganha plataforma de Impacto Social e Ambiental

Plataforma conecta e reúne agentes responsáveis por iniciativas de impacto social e ambiental

Mais de 350 negócios de impacto social e ambiental e 53 dinamizadoras que atuam no Estado do Rio de Janeiro agora estão em uma única plataforma. A partir de um mapeamento georreferenciado, a plataforma do Observatório dos Negócios de Impacto Social e Ambiental do Estado do Rio de Janeiro é um hub que conecta e reúne agentes responsáveis por iniciativas de impacto social e as instituições que apoiam ou poderão apoiar essas iniciativas.

Na prática, a plataforma permite que, ao conhecer o perfil dos negócios de impacto social e ambiental, a conexão com os apoiadores seja focada, mais fluida e fácil de ser implementada. Os temas são variados e abordam desde a agricultura e desenvolvimento urbano, conservação e preservação ambiental, cooperativismo, consumo consciente, até iniciativas na área do Direito como direitos das pessoas com deficiência, das crianças e adolescentes, das pessoas idosas, dos animais, dos imigrantes e refugiados, entre várias outras.

O projeto é uma inciativa do Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários Sustentáveis do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sockow da Fonseca (CEFET-RJ) e do Rio de Impacto com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) em parceria com o Observatório de Inovação Social de Florianópolis.