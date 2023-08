Estado do RJ pode instituir medidas de incentivo à doação de sangue animal

A proposta de autoria do deputado Rosenverg Reis

O Poder Executivo pode instituir medidas de incentivo à doação de sangue animal, com o propósito de estimular a sua prática entre os responsáveis de cães e gatos. É o que autoriza o Projeto de Lei 3.296/17, de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quinta-feira (17/08), em primeira discussão. O texto ainda precisa ser votado em segunda discussão pela Casa.

A doação de sangue deve ser promovida de forma segura, sendo obrigatória a supervisão de médico veterinário, devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária.Segundo a proposta, a comprovação de doação de sangue animal trará benefícios públicos, através de convênio que o Executivo firmará com os bancos de sangue de animais. O Governo do Estado ainda deverá regulamentar a norma através de decretos.

“Ao fazer uma doação de sangue um cão pode salvar até 3 vidas. É importante ressaltar que o doador de sangue não corre qualquer tipo de risco. Todo o processo da doação de sangue é feito de forma cuidadosa e obedece a critérios rígidos. Em cada doação é retirado só um pouquinho de sangue, num processo não doloroso e que também não demora mais que meia hora. É cortado um pouco de pelo na região do pescoço onde é efetuada a colheita, mas não se assuste, é o melhor lugar para fazê-lo”, explicou Reis.