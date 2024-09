Estado do RJ tem novas viaturas e drones para fortalecer inteligência da Polícia Militar

Investimento de R$ 8,5 milhões busca otimizar as operações da corporação com novas tecnologias. Segundo lote de viaturas será entregue em outubro

O governador Cláudio Castro entregou na quarta-feira (25), 38 viaturas e 24 drones à Secretaria de Polícia Militar como parte de um esforço para reforçar a área de inteligência da corporação. A iniciativa faz parte de um investimento de R$ 8,5 milhões em veículos novos, com a previsão de que um segundo lote, com 75 viaturas, seja entregue até o final de outubro.

As novas viaturas, do modelo Nissan Kicks e descaracterizadas, serão destinadas às unidades ligadas à Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, que desempenham funções estratégicas nas operações de investigação e monitoramento de grupos criminosos.

Os policiais não precisam mais se arriscar tanto em operações de inteligência como antes. Agora, com drones de última geração, eles podem capturar imagens de forma segura. Houve um tempo em que as viaturas usadas nesse tipo de serviço estavam sucateadas, mas hoje, com novos veículos e tecnologia de ponta, nossa inteligência se destaca, o que resulta em ações mais eficientes, afirmou o governador Cláudio Castro durante o evento.

O governo do estado vem priorizando a modernização e o aparelhamento da Polícia Militar, com o objetivo de promover um policiamento mais estratégico e eficiente.

Incremento tecnológico

Com o incremento tecnológico e a aquisição de novos equipamentos, esperamos que a corporação amplie sua capacidade de resposta, tanto em ações preventivas quanto repressivas, garantindo mais segurança para a população, destacou o secretário de Polícia Militar, Cel. Marcelo de Menezes.

Reforço nas operações

Além das viaturas, a Polícia Militar recebeu 24 drones, adquiridos com um investimento superior a R$ 1 milhão, verba proveniente da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Esses drones serão distribuídos entre os Comandos de Policiamento de Área (CPAs) e repassados às unidades operacionais.

Os drones são uma ferramenta essencial para as operações de inteligência, permitindo o monitoramento em tempo real de áreas de difícil acesso e oferecendo uma visão estratégica que aprimora a segurança pública, explicou o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos.