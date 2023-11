Estado do RJ tem o maior percentual de famintos da Região Sudeste

Moradores famintos disputam ossos descartados por frigoríficos no Rio

A Frente Parlamentar de Combate à Fome e à Miséria, da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), lançada nesta quarta-feira (8), divulgou que o Rio de Janeiro é o estado da Região Sudeste com maior número de pessoas em situação de fome, totalizando 2,7 milhões de cidadãos, sendo a maior parte delas mulheres, pessoas negras, desempregadas ou sem emprego.

m dos planos de trabalho do colegiado, inclusive, prevê a criação de um programa estadual de redução da fome, que passará pelo mapeamento da situação. Segundo o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e integrante da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), Paulo Castro, é mais do que necessário elaborar ações voltadas para os mais necessitados.

“A gente precisa discutir políticas públicas que possam ser geradoras de renda para essa população”, comentou o pesquisador. “Nosso plano prevê a criação de um grupo de trabalho composto por parlamentares da Assembleia Legislativa e movimentos sociais. Todas as ações da frente serão articuladas e permeadas pela participação popular”, explicou a deputada Renata Souza (Psol), coordenadora da frente.

Coordenadora dos comitês da Ação da Cidadania, Joelma Sousa defendeu que também sejam criados planos municipais de enfrentamento à fome, nas cidades fluminenses. “Temos a necessidade de cobrar dos municípios a implementação de um plano de combate à fome com previsão orçamentária”, argumentou.