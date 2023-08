Estado Islâmico anuncia morte de líder do grupo

Milícias sírias apoiadas pelos EUA procuram membros do EI em Al

TURQUIA – O Estado Islâmico confirmou nesta quinta-feira (3) a morte de seu líder Abu Hussein al-Husseini al-Qurashi. Em abril, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, já havia afirmado que suas forças mataram o então líder, mas o grupo terrorista ainda não havia se manifestado sobre o caso.

O Estado Islâmico disse que Abu Hussein foi morto na Síria. No mesmo comunicado, o grupo anunciou também ter nomeado Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi como novo líder.

Abu Hussein al-Husseini al-Quraishi assumiu o comando do Estado Islâmico em

novembro de 2022, depois que seu antecessor foi morto, também na Síria.

Responsável pela série de atentados que aterrorizaram a Europa entre 2015 e 2017,

o Estado Islâmico vive uma crise financeira desde então. O grupo terrorista atingiu

seu auge em 2014, quando seu então chefe, Abu Bakr al-Baghdadi, declarou o

território que controlava, na Síria um califado.

No entanto, o grupo começou a ser derrotado por adversários tanto na Síria como no Iraque, incluindo uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. Baghdadi foi morto durante uma operação militar dos EUA na Síria em 2019.

Atualmente, militantes do Estado Islâmico continuam a realizar ataques insurgentes na Síria, no Iraque e no Afeganistão.