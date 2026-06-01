Estados Unidos classificam PCC e CV como organizações terroristas

Pichação alusiva ao Comando Vermelho (CV) em Boa Vista, capital de Roraima: facção do Rio está presente na região, assim como o grupo paulista PCC e o bando venezuelano Tren de Aragua

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos incluiu na última sexta-feira (29) as facções brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) em sua lista de organizações terroristas. Com a decisão, os grupos passam a ser considerados “Terroristas Globais Especialmente Designados” (SDGT), integrando a Lista SDN, a principal relação de sanções econômicas do governo americano, a mesma da qual o ministro do STF Alexandre de Moraes fez parte até dezembro de 2025.

A medida coloca as facções no mesmo patamar de grandes cartéis internacionais e visa asfixiar suas finanças por meio do bloqueio de bens. Além disso, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou que a partir do dia 5 de junho entrará em vigor uma segunda classificação: a de “Organizações Terroristas Estrangeiras” (FTO), que dará base legal para investigações e processos criminais contra os integrantes dos grupos. Em nota, o governo americano justificou a ação classificando as facções como “extremamente violentas” e reforçou o compromisso da gestão Trump em desmantelar o crime organizado na América Latina.

Entenda a diferença entre as duas sanções aplicadas:

Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGT): Focada na parte financeira. Permite o bloqueio imediato de contas, bens e sanções econômicas contra os grupos e seus apoiadores.

Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO): Focada na parte jurídica. Cria instrumentos legais para investigações policiais e processos criminais mais severos contra os membros das facções.