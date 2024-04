Estudante da UFRRJ é morto e duas crianças são baleadas na Baixada Fluminense

Tiroteio entre milicianos aconteceu no Centro de Seropédica. Um suspeito ficaram feridos

O estudante de biologia Bernardo Paraiso, de 24 anos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) foi morto na tarde de segunda-feira (8) durante um tiroteio no Centro de Seropédica, na Baixada Fluminense.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do 24° BPM (Queimados) foram acionados para um confronto entre suspeitos de integrar milícias; dois deles foram presos.

Duas crianças, de um e seis anos, foram atingidas no joelho e região cervical, respectivamente, e socorridas para o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias. A mãe Rosiane Claudino de Freitas, de 34 anos, também deu entrada com as vítimas, apresentando hematoma na coxa esquerda, mas sem qualquer restrição de movimento.

De acordo com relatos, Bernardo estava em frente a um supermercado, pois tinha ido ao local para fazer compras. Ao começar os disparos, o rapaz foi atingido e morreu no local. Ele foi encontrado já sem vida pelos policiais do Segurança Presente que atenderam a ocorrência.

Quadro de saúde dos feridos

Em nota, a prefeitura de Duque de Caxias informou que as crianças, de 1 e 6 anos de idade, deram entrada no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes (HMAPN) às 16h19 levadas pelo SAMU. O bebê de um ano foi atingido no joelho esquerdo, passou por exames de imagens e não foram constatados fraturas. Já a menina foi atingida na região cervical (projétil alojado na altura de c4) e um outro projétil que entrou pelo ombro esquerdo e parou na região do tórax, mas apenas em subcutâneo e está sendo avaliada pela neurocirurgia do hospital. A mãe, que está acompanhando as crianças, também apresentou um hematoma na coxa esquerda.

De acordo com a Polícia Militar, policiais militares do 24° BPM (Queimados) foram acionados “para um confronto entre criminosos no Centro de Seropédica”, no local um homem, encontrado ferido por disparos, foi preso e com ele foram apreendidos um fuzil e uma arma e outro homem foi encontrado no local já morto e “próximo a ele, foi localizada uma granada”.

A administração central da UFRRJ suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas presenciais no turno noturno.

Disputa sangrenta

Nas últimas semanas, Seropédica convive com uma disputa sangrenta entre milicianos. O início dos confrontos foi a morte de Tauã de Oliveira Francisco, o Tubarão, durante uma operação da Polícia Civil em fevereiro. As investigações apontam que ele era chefe de um grupo rival ao da milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, e atuava em Seropédica, Itaguaí e parte de Nova Iguaçu.

Um mês depois, o miliciano Ricardo Coelho da Silva, conhecido como Cientista, foi morto durante um aniversário numa casa de festas no Tanque, na Zona Oeste do Rio. Ele teria assumido a milícia de Seropédica após a morte de Tubarão. A Polícia Civil investiga quais grupos armados tem disputado o espólio de Zinho.

Desde que o chefe do maior grupo paramilitar do Estado do Rio foi preso, a disputa pelos territórios vem deixando um rastro de sangue: são ao menos cinco integrantes do alto escalão assassinados. Há também mortes de inocentes.