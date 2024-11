Evento gratuito debate políticas culturais da Baixada Fluminense

O teatro Sylvio Monteiro, em Nova Iguaçu, recebe nos dias 4 e 5 de dezembro, o XIV Colóquio de Políticas Culturais da Baixada Fluminense, evento realizado pelo grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural do IFRJ/Nilópolis. Este ano, o encontro tem como foco os 20 anos do Programa Cultura Viva, que desempenha um papel fundamental na democratização do acesso à cultura em periferias e territórios de vulnerabilidade social.

Segundo os organizadores, o evento vai reunir agentes culturais, gestores públicos e acadêmicos para debater as conquistas, os desafios e as perspectivas futuras do programa. As mesas de debate também vão explorar o impacto da cultura viva no fortalecimento da cena cultural da Baixada Fluminense, destacando sua importância na construção da cidadania e na preservação do patrimônio cultural local.

A entrada é gratuita e aberta ao público, mas exige que os interessados façam a inscrição de forma antecipada, porque as vagas são limitadas. Para inscrições, acesse: https:/; /www.even3.com.br/xiv-coloquio-de-politicas-culturais-da-baixada-fluminense/.

Programação

Mesas de debate: Discussões sobre as políticas

Apresentação de trabalhos acadêmicos: Estudantes e pesquisadores vão compartilhar análises sobre a cena cultural da Baixada Fluminense.

Serviço:

Evento: XIV Colóquio de Políticas Culturais da Baixada Fluminense

Dados: 4 e 5 de dezembro de 2024

Horário: 9h às 17h

Local: Teatro Sylvio Monteiro – Rua Getúlio Vargas, 51, Centro, Nova Iguaçu

Inscrições: https:/; /www.even3.com.br/xiv-coloquio-de-politicas-culturais-da-baixada-fluminense/