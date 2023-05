Ex-assessor de vereador de Duque de Caxias é morto na porta de casa

Horas antes do crime, Felipe Reul postou esta foto nas redes

sociais

O assessor parlamentar Felipe Reul foi executado a tiros na porta de casa, noite da

última quinta-feira (25), na Rua Senador Hydekel de Freitas, no Jardim Primavera,

Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A vítima trabalhou com o vereador

Carlinhos da Barreira (PSDC).

De acordo com as primeiras informações, duas pessoas que estavam em um carro

esperaram a vítima sair da residência para fazer os disparos. Uma equipe de

policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) isolou a área e a Delegacia de Homicídios

da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para realizar a perícia.

Assessorou suposto agiota

O vereador, que a vítima já assessorou, foi preso em 2021 por suspeita de

agiotagem, mas teve a prisão revogada e retornou a Câmara Municipal de Caxias

em maio deste ano. Carlinhos alega que foi vítima de uma falsa denúncia.

Ainda na quinta (25), horas antes do crime, Felipe postou uma foto nas redes

sociais em um escritório com a seguinte legenda: “Pessoas incríveis são feitas de

superação”.

Amigos de Felipe lamentaram a morte nas redes sociais. “Um jovem sonhador,

guerreiro, pai de família, um jovem nascido na Baixada Fluminense, de Caxias, um

amigo sempre prestativo. Não merecia ser assassinado na porta de sua casa onde

sua esposa e filha o esperavam. Que Deus console o coração de cada um da sua

família”, disse um amigo.

“Que isso gente, como pode? Cara cheio de vida de projetos. Meu Deus! Muito

triste em saber que um cara tão novo partiu assim deixando uma filha. Sem

acreditar! Deus guarde a família”, lamentou outra.

Felipe deixa mulher e uma filha pequena. O corpo dele será sepultado às 12h deste sábado (27), no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, Zona Norte do Rio. O velório acontece às 10h.