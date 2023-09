Ex-BBB Diego Alemão é fichado na Polícia Civil por porte ilegal de arma na Zona Sul do Rio

O ex-BBB Diego Bissolotti Gasques, o Diego Alemão, foi preso na madrugada de terça-feira (26), no Leblon, na Zona Sul do Rio, por porte ilegal de arma. A princípio, ele negou que o revólver calibre 32 da marca Taurus fosse dele.

Ao ser abordado dentro de um táxi na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, o ex-BBB disse que a arma não era sua. Questionado se o armamento era do taxista, ele também negou.

Diante do impasse, Diego foi levado para a 14ª DP, no Leblon, onde assumiu a propriedade do revólver, que tinha duas munições no tambor, e mais seis em uma cartucheira da arma.

No local, o taxista também afirmou que viu o revólver na mão do ex-BBB quando parou o táxi para o embarque. Ele deixou a delegacia às 9h, após pagar fiança de R$ 4 mil. Ao sair, Diego alegou que estava armado porque é ameaçado.