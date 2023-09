Ex-candidato a vereador é assassinado na Região Metropolitana do Rio

Valdecir Ramario da Silva era comerciante e estava na porta de casa

quando foi morto/Reprodução/Redes sociais

Um ex-candidato a vereador foi executado a tiros, na noite da última terça-feira (29), no bairro do Monjolos, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Valdecir Ramario da Silva, de 50 anos, morreu no local.Segundo relatos, suspeitos teriam feito cerca de 40 disparos contra a vítima, que estaria no portão de casa.

“Escutei muito tiro, depois fiquei sabendo desse assassinato”, relatou um moradora da região nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas para

uma ocorrência de homicídio, na Rua Tibiricá, e os agentes encontraram o homem

dentro de um veículo e com marcas de tiros no corpo. A área foi isolada para perícia

e o caso encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo

(DHNSG).

Valdecir era comerciante e concorreu ao cargo de vereador nas eleições municipais de Itaboraí, em 2020, pelo Partido Social Cristão (PSC), mas não foi eleito. A vítima completaria 51 anos no próximo dia 12.