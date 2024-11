Ex-chefe da Polícia Civil do RJ é alvo de operação contra fraudes na Fundação Estadual de Saúde

O ex-chefe da Polícia Civil do RJ de 2009 a 2011 e de 2020 a 2022, Allan Turnowski foi um dos alvos de buscas e apreensões nesta terça-feira (26) contra fraudes em contratos da Fundação Estadual de Saúde. O também delegado Eduardo Clementino de Souza é outro investigado.

Agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil, saíram para cumprir 12 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organizações Criminosas da Capital.

A ação foi comandada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/ MPRJ) e pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), que apura os crimes de organização criminosa e fraude em licitação. As investigações mostraram o direcionamento de contratos públicos em favor de duas empresas.

Turnowski chegou a ser preso em 2022 por suspeita de organização criminosa e envolvimento com o jogo do bicho. Ele responde ao processo em liberdade.

Um recibo de uma das empresas investigadas que foi encontrado no escritório de Allan durante as buscas da Operação Águia na Cabeça, quando foi preso, foi analisado pelos promotores. A suspeita é que o dinheiro chegava até o delegado por meio do pai.

De acordo com o MPRJ, Eduardo Clementino de Souza é dono de uma das empresas investigadas.

Foram apreendidos em espécie cerca de R$ 1,1 milhão, 600 dólares e 500 euros, além de 12 aparelhos celular, 9 HDs, 5 laptops, documentos, 1 tablet, um caderno de anotações e 2 chips de telefonia móvel.

Os contratos investigados são dos anos 2021 e 2022 e incluíam serviços nas unidades: Hospital Heloneida Studart, em São João de Meriti; Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita; e Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem (CEDI – Rio Imagem), no Centro do Rio de Janeiro.