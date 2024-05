Ex-deputado é condenado a pagar R$ 30 mil por racismo

Alexandre Freitas foi condenado por postagem feita nas redes sociais em 2020/Reprodução

A Justiça Federal do Rio de Janeiro (JFRJ) condenou o ex-deputado estadual Alexandre Freitas a pagar indenização de R$ 30 mil ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos por um caso de racismo. A decisão, proferida no fim de abril, é da juíza Mariana Tomaz da Cunha, da 28ª Vara Federal do RJ.

Em agosto de 2020, quando era parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado (Alerj) pelo partido Novo, Alexandre fez uma postagem no X (antigo Twitter) defendendo o porte de fuzil por ”pessoas de bem”, dependendo, porém, da cor do indivíduo.

O então deputado deu sua opinião ao ser questionado sobre a conduta de um jovem norte-americano de cor branca que disparou, utilizando um fuzil, contra pessoas do movimento ”Black Lives Matter”, manifestação realizada em função da violência policial contra negros.

Argumentando que a postagem feriu a honra e dignidade de grupos raciais, o Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação civil pública contra Freitas, e o caso foi encaminhado à Justiça, que concordou com a reclamação.

O ex-deputado, por sua vez, se defendeu, alegando que a publicação era um ”brincadeira” relacionada à cor do fuzis. Isso, porém, não foi aceito pela JFRJ.