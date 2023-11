Ex-deputado é detido por agredir funcionários de hotel em Angra dos Reis, na Costa Verde do RJ

Gustavo Schmidt foi expulso de festa de casamento em hotel de luxo

O empresário e ex-deputado estadual Gustavo Schmidt (Avante) foi detido por

agressão, desacato e desobediência na madrugada do último domingo (12) em

Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, os agentes do 33º BPM (Angra dos Reis) foram chamados

para um hotel de luxo que fica no Porto Frade onde estava acontecendo uma festa

e que um indivíduo alterado invadiu o evento e agrediu funcionários. De acordo com

a ocorrência da Polícia Militar, o homem era Gustavo Schmidt.

Ao chegarem ao local, ele já tinha sido contido por seguranças. Os policiais

contaram que fizeram a condução até a viatura para encaminhá-lo até a 166ª DP

(Angra dos Reis). Porém, os agentes contaram que ele estava muito agressivo e

não obedecia as ordens e que, em determinado momento, fugiu dos PMs.

Um policial contou que conseguiu contê-lo com a ajuda de seguranças, que usaram

um spray de pimenta e que, mesmo assim, Schmidt se debatia querendo fugir.

Dois funcionários foram levados para o Hospital da Praia Brava. Um deles teve uma

entorse no joelho esquerdo e um segundo ajudante teve uma luxação no escapulo

umbral esquerdo. Ambos tiveram atendimento e foram liberados em seguida.

Os funcionários não prestaram queixa do caso. O ex-deputado foi levado à

delegacia, mas depois liberado.