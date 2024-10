Ex-jogador do Flamengo e comentarista de futebol, tem cordão de ouro furtado por ladrão na Barra da Tijuca

O ex-jogador do Flamengo e atual comentarista de futebol da TV Globo, Leovegildo Lins Gama Júnior, conhecido no meio esportivo apenas como Júnior ou Júnior Maestro, foi atacado na manhã desta segunda-feira por um ladrão que furtou o seu cordão de ouro. O crime aconteceu nas proximidades da Praça do Ó, na Av. Lúcio Costa, Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

“Eu estava dando uma corridinha na areia e de repente o cara veio por trás, pegou a corrente e correu para o calçadão. Na hora que eu gritei um barraqueiro foi lá e pegou ele. Aí veio o pessoal do Barra Presente. Eu fui até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência”, relatou Junior, esclarecendo que não sofreu nada.

O ladrão foi identificado pela polícia como Jhon Lenon Lima da Costa, de 24 anos. Segundo Junior, ele estava desarmado. Os agentes do Segurança Presente foram acionados pelo próprio esportista que apontou a direção em que o autor do crime havia fugido. Após uma busca na região, o suspeito, que usava tornozeleira, foi localizado e já estava sendo contido por populares.

O acusado foi prontamente reconhecido pela vítima e conduzido para a delegacia, onde foi autuado em flagrante. O cordão de ouro foi recuperado e devolvido ao proprietário.

O delegado Neilson dos Santos Nogueira, da 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado, disse que o preso vai ser encaminhado para audiência de custódia. Ele será enquadrado no artigo 155, do Código Penal (furto), cuja pena é de até quatro anos de reclusão.

Outra prisão no mesmo lugar

Jhon Lenon Lima da Costa já havia sido preso no mesmo lugar e pelo mesmo crime. Na sua ficha já há uma condenação, em setembro de 2020. A outra vítima caminhava na orla quando foi atacada pelo acusado e um menor. Os dois estavam de bicicleta.

Um deles levou à mão ao pescoço da vítima. O homem contou à Justiça que, num impulso, tentou segurar a mão do ladrão para impedir o roubo, mas o comparsa teria ameaçado dizendo “mete a faca nele”. Ele soltou então e os dois fugiram levando o cordão de ouro. Um policial que prendeu o acusado levou uma facada na canela.

Preso, o acusado acabou sendo condenado pelo roubo e por corrupção de menores, além de resistência e lesão corporal.