Ex-jogador é assaltado por bando armado de fuzil na Avenida Brasil

O ex-jogador Osmar Donizete Cândido, o Donizete Pantera, foi assaltado por

homens armados com fuzis na manhã deste sábado (1º), quando passava pela

Avenida Brasil em direção à Linha Amarela, perto da Vila do João, no Complexo da

Maré, Zona Norte do Rio.

“Eles frearam na minha frente. Dei aquela brecada nervoso. Nunca vi isso na minha

vida. Parece um filme. Uma loucura (…) Ainda falei: ‘É o Pantera’ e tal. E eles: ‘Não,

não conheço Pantera não'”, contou em entrevista à TV Globo.

O ex-atacante de Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e da seleção

brasileira ia para Volta Redonda, no Sul do Estado, quando foi rendido por cinco

bandidos, que levaram o carro e os pertences de Donizete, que registrou o caso e

foi ouvido na 21ª DP (Bonsucesso. Em uma rede social, ele fez apelo para tentar

achar o veículo, uma Land Rover Velar.

No momento do assalto, Donizete estava com os dois filhos no carro, Renan

Donizete da Silva e Bruno Donizete da Silva, além de sua nora, Tatiane Lopes Leal

Silva, que chegou a ficar presa no banco de trás porque a porta não abria. O

jogador conta que alertou os bandidos e conseguiu tirar a nora a tempo.

Segundo relatos, os criminosos estavam em um veículo Tracker de cor preta,

quando fecharam o carro do ex-jogador. Os assaltantes estavam armados com

pistolas e fuzis e ameaçaram as vítimas. Após o roubo do veículo, os criminosos

fugiram em direção à Linha Amarela.