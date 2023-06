Ex-jogadora de vôlei é indiciada após agredir entregadores com coleira no Rio

A nutricionista já teve outras três passagens pela polícia. Ela foi investigada por lesão corporal em 2007, por injúria e ameaça em 2012 e por furto de energia em 2021

A ex-jogadora de vôlei e empresária Sandra Mathias Correia de Sá, de 53 anos, foi indiciada pelos crimes de injúria, lesão corporal e perseguição por agredir dois entregadores com uma coleira, em abril deste ano, em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A decisão da 15ª DP (Gávea) foi divulgada nesta terça-feira (20).

Graduada em nutrição, Sandra foi jogadora de vôlei e atualmente é dona de uma escola do esporte na praia do Leblon, na zona sul. A nutricionista já teve outras três passagens pela polícia. Ela foi investigada por lesão corporal em 2007, por injúria e ameaça em 2012 e por furto de energia em 2021.

Relembre o caso

Sandra foi flagrada agredindo dois entregadores negros, o caso aconteceu no último Domingo de Páscoa, no dia 9 de abril. O vídeo foi gravado por outros entregadores que também estavam no local e viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, Sandra Mathias Correia de Sá aparece segurando uma coleira de cachorro e reclama que os entregadores estavam andando de moto em cima da calçada. A ex-jogadora de vôlei discute com uma das vítimas, e a ameaça várias vezes.

Depois de um tempo, Sandra começa a agredir a entregadora com tapas e persegue as vítimas. Ela chega a tirar a coleira do cachorro para bater em um outro entregador, chicoteando o homem.

Em entrevista à TV Globo, Max Ângelo dos Santos disse: “Ela me tratou como se eu fosse escravo. Só que ela está esquecendo que o tempo da escravidão já acabou há muitos anos, e isso não pode acontecer. É inadmissível. Não tem como aceitar uma situação como essa”.