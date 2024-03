Ex-marido de galerista executado apontado como mandante do crime é preso nos EUA

Brent Sikkema foi encontrado sem vida em apartamento no Rio

Daniel Garcia Carrera Sikkema foi preso na noite da última quarta-feira (20), nos Estados Unidos. A Justiça de Nova York informou que ele é acusado de ter falsificado o seu passaporte, mas foi libertado sob o pagamento de fiança e cumprimento de medidas cautelares. O homem é ex-marido do galerista americano Brent Sikkema, assassinado no Rio.

Dentre as medidas, a autoridade determinou o uso de tornozeleira eletrônica. Daniel foi indiciado pela Polícia Civil do Rio como suspeito por ter mandado matar o galerista. Brent foi assassinado com 18 facadas em seu apartamento, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, no dia 15 de janeiro.

O motivo da encomenda do crime contra o galerista seria a insatisfação de Daniel com a pensão paga por Brent.