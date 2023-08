Ex-namorado suspeito de matar servidor do TRE-RJ é capturado

Policiais civis capturam dois suspeitos da morte de um servidor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) que estava desaparecido desde último domingo (20). Um dos presos é um ex-namorado da vítima, que confessou o crime. Rodrigo Rodrigues agiu com outras pessoas para extorquir dinheiro de Sérgio Ricardo Leite de Souza, de 61 anos.

De acordo com as investigações, Sérgio estava conversando pela internet com um

homem e marcou um encontro no dia que sumiu. O contato com quem a vítima

conversava era, na verdade, um personagem criado para atraí-la e, assim, colocar

em prática um plano de extorsão.

Rodrigo, que teve um relacionamento com Sérgio por dois anos, foi preso na última

na última quarta-feira (23). Os dois chegaram a ter sociedade em uma empresa de

eventos, mas romperam por ciúmes. Durante o relacionamento, Rodrigo recebia uma espécie de “mesada” no valor de R$ 5 mil, mas parou de ganhar após o fim da

relação.

Atraído para a morte

Ainda segundo as investigações, Rodrigo se passou por outra pessoa para atrair

Sérgio para um imóvel na Penha Circular, na Zona Norte do Rio. No imóvel, o

servidor foi torturado e obrigado a fazer transferências bancárias.

“Por volta de 14h30, no próprio local em que a vítima estava sendo mantida em

cárcere, Rodrigo efetua a transferência de R$ 20,9 mil e, posteriormente R$ 9,9 mil

para a conta dele. Além disso, é efetuado um empréstimo no nome da vítima no valor de R$ 90 mil”, afirmou a delegada Elen Souto.

Sérgio foi assassinado dentro da casa. O corpo foi encontrado carbonizado na

última terça (22) à noite, em Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

No local, os policiais recolheram o cartão de uma conta conjunta que o servidor tinha com a mãe. Alejandre Nascimento também foi preso por participação no crime.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros ainda procura o carro da vítima, que foi

registrado indo em direção à Baixada Fluminense na segunda (21). Os

investigadores disseram que quem dirigia era Rodney de Freitas, tio de Rodrigo,

principal suspeito do crime. Ele segue foragido.

Os presos vão responder por extorsão qualificada, homicídio qualificado, ocultação

de cadáver e roubo de veículo.