Ex-PM é capturado em Macaé por várias mortes na região da Baixada Fluminense

Policiais civis da 123ª DP (Macaé) capturaram nesta quinta-feira (25) o ex-policial militar conhecido como “Miojo’. Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto por homicídios qualificados, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

A prisão ocorreu no bairro Jardim Vitória, em Macaé, no Norte Fluminense, após um trabalho de monitoramento ao longo da semana, coordenado pelo delegado titular, Pedro Emílio Braga.

O ex-PM ingressou na corporação em 2014, sendo sua última lotação no 22º BPM

(Maré). Desertou em 2022, quando as investigações relacionadas ao seu

envolvimento com a milícia começaram.

Ele é apontado como autor de homicídios cometidos entre julho e agosto de 2022

na Baixada Fluminense, todos relacionados a interesses da milícia organizada local.

O preso já tinha registros anteriores por envolvimento em homicídios, organização

miliciana, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e prevaricação.

O criminoso será transferido ao sistema prisional onde ficará à disposição da

Justiça.