Ex-PM é fuzilado na Zona Oeste do Rio de Janeiro

O ex-policial militar assassinado na tarde do último domingo (14) em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, foi expulso da corporação em 2012 e foi chefe de um contraventor da região. É o que aponta a investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

De acordo com testemunhas, João Carlos de Oliveira Antunes, de 56 anos, foi comprar carvão para fazer um churrasco no Dia das Mães quando foi surpreendido por criminosos fortemente armados, que desceram de dois veículos na Rua Spinoza. Uma câmera de segurança de uma residência registrou a ação.

As imagens mostram pelo menos seis homens com toucas ninja descendo de dois carros e seguindo na direção de um grupo de pessoas, que estava em um depósito de bebidas. Neste momento, João é visto andando para trás com as mãos levantadas, mas os criminosos atiram à queima-roupa. Até o assassinato, a dinâmica do crime durou cerca de 20 segundos.

Antes de fugir, um dos assassinos ainda atirou em João quando ele já tinha caído no chão. Quem estava na calçada saiu correndo. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) pede que quem tiver alguma informação sobre o caso ligue para o Disque Denúncia pelo 21 2253-1177. O anonimato é garantido.