Ex-PM e matador de aluguel é o autor da morte de secretário de Postura

Alfredo dos Santos Júnior, conhecido como “Velho”, de 51 anos, foi preso após

atirar e matar, o sargento da Polícia Militar e secretário de Postura da cidade de

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do RJ, Diego Veríssimo. O incidente ocorreu

na madrugada de domingo (25) em Iguaba Grande.

Imagens de vídeo mostram o momento em que Alfredo e o secretário começam uma

discussão. Em poucos segundos, o ex-PM saca uma arma e dispara diversas vezes

contra o secretário, que reage e acerta o braço do assassino. A mulher do secretário também foi atingida. Ela foi atendida e passa bem. Diego foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Socorro (UPA) de Iguaba Grande, mas não resistiu e morreu por volta das 2h.

Após os disparos, Velho fugiu em um carro Ford Fusion branco e procurou socorro

no Hospital Otime Cardoso da Fonseca, no Jardim Esperança, em Cabo Frio. Na

unidade, agentes do 25° Batalhão de Polícia Militar deram ordem de prisão ao

criminoso. Os policiais também encontraram o carro usado por ele na hora da fuga,

também em Cabo Frio. Ele foi conduzido até a 126° Delegacia de Polícia, onde está

apreendido.

De acordo com informações do Disque-Denúncia (21 2253-1177) , o veículo

pertence a parentes de um antigo comparsa de Velho, o criminoso José Gomes da

Rocha Neto, conhecido como Kiko.

Diversos crimes

Alfredo é um foragido da justiça com múltiplos mandados de prisão pendentes por

diversos crimes, incluindo homicídios e porte ilegal de armas de uso restrito. Ele é

procurado tanto pela Justiça do Maranhão quanto pelo Rio de Janeiro.

Identificado como matador de aluguel, foi excluído da Polícia Militar em maio deste

ano, e no momento do crime, era considerado foragido.

Ainda ferido, Alfredo deu entrada no Hospital do Jardim Esperança e foi preso em

flagrante por policiais militares.