Ex-PM é morto na Zona Oeste e DHC investiga ‘Máfia do Cigarro’ no crime

O ex-cabo da Polícia Militar Matheus Haddad Bittencourt Fernandes Leal, de 38

anos, foi executado a tiros na tarde desta quinta-feira (15) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima estava na Rua César Lattes, na altura do número 260, quando homens desceram de um carro branco e

realizaram diversos disparos na direção da cabeça dele.

Matheus entrou na corporação em 2011 e foi expulso da PM por problemas

médicos sete anos depois, em 2018. Leal atuava como empresário no ramo do

comércio de fumo e bebidas. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga

se a máfia dos cigarros que atua no Rio está envolvida no caso.

Duas empresas da região estão registradas em seu nome. Uma delas foi criada em

2005 e somente assumida pelo ex-PM em maio de 2020. A outra empresa foi

registrada oficialmente em fevereiro de 2023. Matheus foi morto a menos de 4

quilômetros de distância de uma de suas empresas.