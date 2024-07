Ex-PM suspeito diz que jovem morta receberia R$ 2 mil para filmar traição

Corpo de Camille Vitória foi encontrado na Rodovia Rio-Magé

Suspeito de envolvimento na morte de Camille Vitória, de 21 anos, o ex-policial

militar Ednalvaro Maia Rocha contou detalhe sobre o crime. Em depoimento à

polícia, ele revelou que a jovem receberia R$ 2 mil para tirar fotos e vídeos que

comprovassem a traição de uma mulher casada. Aos agentes, ele disse que a

jovem aceitou a proposta porque precisava de dinheiro. Camille estava

desaparecida desde o dia 5 de julho, quando saiu de casa para uma suposta

entrevista de emprego no Centro do Rio. Seu corpo foi encontrado em uma área de

mata na Rodovia Rio-Magé, na Baixada Fluminense, na última terça-feira (16).

Segundo as investigações, a pessoa que ofereceu o serviço é João Domingos

Valente, zelador do Sport Clube Anchieta, local muito frequentado pela

desaparecida e onde se conheceram. Na delegacia, João disse que ofereceu esse

serviço para Camille, após Ednalvaro ter lhe oferecido dinheiro pela indicação de

uma mulher para o serviço. Ele revelou que o contratante seria uma terceira

pessoa, identificada apenas como Fernando.

Em seu depoimento, o ex-policial militar confirmou que se encontrou com a jovem

no dia 5 de julho e disse que estava no carro com ela e um motorista, que a levaria

para fazer as filmagens. Durante o trajeto, na Rodovia Washington Luiz, relatou ele,

um homem de terno entrou no veículo e sentou no banco do carona. Ednalvaro

contou que poucos metros depois, ele saiu do carro e, em seguida, o homem de

terno e Camille também desembarcaram.

O ex-militar disse ter visto o homem colocando o dedo no rosto e agredindo a jovem

com tapas na cara. E que, assustado, fugiu do local.

Suposto golpe com joia

Aos policiais, Ednalvaro contou que retornou ao mesmo ponto no dia seguinte e viu um corpo enrolado em um edredom. Com medo, ele correu e não avisou a ninguém.

Com relação à motivação do crime, o ex-policial afirmou que a jovem teria dado um

golpe em uma mulher envolvendo uma joia cara e teria armado a situação para

chegar até nela. No entanto, a Polícia Civil não confirma a versão.