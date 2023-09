Ex-prefeito de Duque de Caxias bate-boca com agentes do Detran

Zito se envolveu em uma confusão com policiais militares e fiscais do

Detran em frente de casa

O ex-prefeito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, José Camilo Zito, se

envolveu em uma confusão com policiais militares e agentes do Detran em frente a

casa dele, no bairro Doutor Laureano. O político reclamou ao ver a blitz perto do

imóvel, na última quinta-feira (28).

Zito ofendeu os agentes em uma confusão que acabou acontecendo no local.

O Detran informou que a operação era legal, com o objetivo de fazer com que a as

leis de trânsito sejam cumpridas. Sobre as ofensas sofridas pelos servidores, o

Detran informou que vai fazer um boletim de ocorrência. A Polícia Militar informou

que dava apoio à ação do Detran.

O político disse que não é contra as operações de reordenamento urbano, mas que,

em uma semana em que Duque de Caxias vive uma explosão de violência, a Polícia

Militar é obrigada a deslocar homens para fazer a segurança de uma blitz de

trânsito.