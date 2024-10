Ex-presidente da OAB de Barra Mansa é assassinado no bairro Santa Rosa

Ex-presidente da subseção da OAB de Barra Mansa, no Sul Fluminense, o advogado Hércules Anton de Almeida, de 59 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (21). Ele foi baleado em frente a uma escola particular na Rua Adolfo Klotz, no bairro Santa Rosa.

Hércules era um dos mais conhecidos advogados de Barra Mansa. Além de ter presidido a OAB da cidade ele também fez parte da diretoria da OAB estadual.

De acordo com as primeiras informações, o advogado foi atingido por pelo menos seis tiros. Ele chegou a ser levado para o hospital da Santa Casa de Misericórdia, mas morreu antes de receber os primeiros atendimentos.

Segundo testemunhas, o advogado foi morto quando saía do colégio de educação infantil, onde havia deixado a neta. Ele foi surpreendido por um homem que se aproximou e após efetuar os disparos fugiu à pé. A polícia suspeita que o assassino tinha a cobertura de outro homem com um carro estacionado nas proximidades.

Choque e consternação

Em nota, a OABRJ afirmou que recebeu com choque e consternação a notícia do assassinato de ex-presidente da subseção Barra Mansa. “Hércules era figura querida, liderança legitimada pela escolha de seus pares para quatro mandatos no comando da subseção – de 1998 a 2009”, afirmou a entidade.