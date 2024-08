Ex-secretário de Mangaratiba é preso em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense

Braz Marcos é acusado de violência doméstica e estupro de vulnerável

O ex-secretário de Administração da Prefeitura de Mangaratiba (RJ) foi preso na última quarta-feira (7) em Angra dos Reis, na Costa Verde do RJ, após passar mais de cinco meses foragido. A prisão de Braz Marcos da Silva Marques foi realizada pelo Grupo de Apoio aos Promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro (GAP/MPRJ) em uma operação que localizou o acusado em uma residência na cidade.

Marcos, que é acusado de violência doméstica e estupro de vulnerável, teve sua prisão decretada pela Justiça em fevereiro deste ano por descumprimento de medidas protetivas envolvendo duas vítimas. A captura foi possível graças a um trabalho de inteligência do GAP de Mangaratiba, que rastreou o paradeiro do ex-secretário.

A operação foi autorizada após a Justiça expedir um mandado de busca, que resultou na localização e prisão de Braz Marcos na residência onde estava escondido. O processo contra o ex-secretário tramita em segredo de Justiça, segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.