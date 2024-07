Ex-secretário de Paes é agredido em ação de ordenamento na Cidade de Deus

Salvino Oliveira levou chutes e socos da multidão

O ex-secretário municipal de Juventude do Rio, Salvino Oliveira, foi agredido por

várias pessoas nesta quarta-feira (17) na Cidade Deus, na Zona Oeste do Rio, durante o terceiro dia da megaoperação do governo estadual contra o crime organizado, batizada de Operação Ordo. A ação tem por objetivo coibir a expansão de atividade ilegais, além de recuperar territórios.

Moradores da região estão descontentes com a ação da Secretaria municipal de

Ordem Pública (Seop), que também participa da operação e está demolindo

construções irregulares na Rua Israel, incluindo bares e restaurantes, na Cidade de

Deus.

Nas imagens, Salvino, que disputará uma vaga à Câmara de Vereadores, está

conversando com moradores quando começa a ser agredido por socos e chutes.

Enquanto ele tenta fugir das agressões, a Polícia Militar dispersa a multidão com

uso de spray de pimenta.

As demolições ocorreram porque essas construções foram erguidas em áreas

públicas (destinadas a calçadas, por exemplo) e estavam obstruindo vias e

dificultando a circulação de veículos.