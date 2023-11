Ex-senador é preso suspeito de ter mandado matar mãe de sua filha

Telmário Mota era considerado foragido e foi alvo de uma operação da

Polícia Civil

GOIÁS – O ex-senador de Roraima Telmário Mota foi preso em Nerópolis (GO), na

noite da última segunda-feira (30). Ele é suspeito de ter mandado matar a mãe da

própria filha e era considerado foragido, segundo a polícia.

As investigações apontam Mota como suspeito de ter encomendado a morte de

Antônia Araújo de Sousa, de 52 anos. Ela foi assassinada com um tiro na cabeça

em 29 de setembro, em Boa Vista.

O sobrinho de Telmário, Harrison Nei Correa Mota, conhecido como “Ney Mentira”,

segue foragido. Ele, de acordo com as investigações da Polícia Civil, foi o

responsável pela execução do crime.

Antônia era uma das principais testemunhas sobre as investigações que envolviam

uma acusação de estupro contra o ex-senador, segundo a Justiça. A denúncia foi

feita pela filha dele, em 2022.

A mulher foi morta três dias antes de uma audiência sobre o caso, conforme a

Justiça.