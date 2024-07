Ex-subsecretário de Segurança de Belford Roxo escapa ileso de atentado a tiros em blindado

O ex-subsecretário de segurança pública de Belford Roxo e policial militar Clayton

Gross Batinga foi alvo de uma tentativa de homicídio na Baixada Fluminense na

tarde do último domingo (15). O veículo, blindado, foi cercado e alvejado por

criminosos armados no bairro Areia Branca, em Belford Roxo. Ninguém ficou ferido

no ataque.

Adriele Batinga, esposa da vítima, utilizou as redes sociais para tranquilizar amigos

e familiares, informando que Clayton está bem. “Clayton está bem. Gratidão por

toda preocupação. No momento ele está sem telefone”, escreveu ela. Clayton

Batinga é pré-candidato a vereador no município.

A Polícia Civil registrou o caso na 54ª DP (Belford Roxo) e está conduzindo investigações para determinar a motivação e identificar os responsáveis pelo crime.