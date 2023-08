Ex-vereador e irmão são mortos em ataque a tiros na Zona Norte do Rio

Zico Bacana foi baleado na Zona Norte do Rio

O ex-vereador Jair Barbosa Tavares, conhecido como Zico Bacana, de 53 anos, e o irmão foram mortos nesta segunda-feira (7) em um ataque a tiros em uma padaria em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. Um carro passou atirando na esquina das ruas Eneas Martins com Francisco Portela.

O ex-vereador foi baleado na cabeça. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu. O irmão dele, Jorge Tavares, foi levado para o Hospital Carlos Chagas, mas também não resistiu.

Segundo as primeiras informações, os dois estavam com um segurança. A polícia confirmou uma terceira vítima baleada nas costas e no pé. A identidade não foi divulgada.

Atentado em 2020

Zico Bacana já tinha sofrido uma tentativa de assassinato em novembro de 2020. Na ocasião, ele afirmou, em entrevista ao Bom Dia Rio, que foi baleado de raspão na cabeça em um bar em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte, depois de um dia de campanha.

Pela manhã, ele publicou stories em sua conta no Instagram nas ruas de Guadalupe, correndo e visitando obras da prefeitura. Zico Bacana foi vereador entre 2017 e 2020, pelo PHS. No último pleito, concorrendo pelo Podemos, ficou como suplente.

Testemunha do caso Marielle

Em 2018, Bacana foi ouvido como testemunha nas investigação sobre o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL). Não houve indícios da participação dele no homicídio, que aconteceu em março daquele ano, quando a então pessolista foi morta por integrantes do crime organizado.