Execução de ex-PM na Ilha do Governador foi gravado por câmera de segurança

Câmera de segurança mostra o momento em que os assassinos chegam à Rua Formosa, no Jardim Guanabara e atiram

Uma câmera de segurança registrou a execução do ex-PM André da Silva Aleixo, na última segunda-feira (7) no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O crime foi praticado por dois homens, que usavam luvas e capuz. Eles atiram na vítima, que cai no chão e se movimenta. Ao verem que André continuava vivo, os assassinos voltam e atiram mais vezes.

Pelas imagens, era pouco antes das 6h quando os bandidos chegaram de carro à Rua Formosa. O ex-PM estava em frente à sua casa, encostado num veículo estacionado. Os criminosos saltam e atiram. A viúva de André sai correndo da residência e corre até os atiradores, parecendo tentar contê-los. Os assassinos arrancam com o carro. A mulher, então, se abaixa ao lado do marido e grita por socorro.

O ex-PM se movimenta. Os bandidos, ao verem que ele estava vivo, dão marcha à ré e saltam. A viúva se aproxima do homem que estava totalmente vestido de preto e tenta impedir que ele atire. Enquanto isso, o outro criminoso atira na vítima. Os dois fogem. Um homem chega e faz uma ligação. A mulher entra na casa e sai logo depois, também com o celular nas mãos.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Em nota, a Polícia Civil afirmou que “diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”.

Preso em 2020

André foi preso durante uma operação da Corregedoria da Polícia Militar em 2020 para combater quadrilhas que controlavam máquinas caça-níqueis e faziam cobranças ilegais a comerciante. Além dele, que na época era lotado no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), foram detidos outros quatro policiais militares.