Executado a tiros em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio 

O carro da vítima foi atingido por mais de 30 tiros

Um homem foi executado a tiros, na terça-feira (26), no Largo do Arão, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Samuel Luna Cerqueira, conhecido como ‘Samuel Bomba’, de 30 anos, era miliciano e teria ligação com o grupo chefiado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso desde dezembro do ano passado. Ele faria parte do bando que atua em Sepetiba.

A Polícia Militar informou que agentes do 27° BPMº (Santa Cruz) foram acionados

para a Estrada São Domingo Sávio para verificar a informação de uma pessoa

baleada. No local, a equipe encontrou Samuel morto dentro de um veículo, Renault

Duster, que estava com mais de 30 perfurações. A Delegacia de Homicídios da

Capital (DHC) investiga o caso.

Em 2015, Samuel foi preso por policiais da 43ª DP (Guaratiba), em Sepetiba, por

integrar uma quadrilha que clonava e roubava veículos em vários bairros da Zona

Oeste, como Santa Cruz, Campo Grande e Guaratiba.