Executado em casa de festas era sucessor de Tubarão na Baixada Fluminense

Ricardo Coelho da Silva ficou à frente do grupo paramilitar por um mês

O miliciano Ricardo Coelho da Silva, de 38 anos, conhecido como Cientista, executado a tiros, na madrugada da última quarta-feira (13), dentro de uma casa de festas no Tanque, na Zona Oeste do Rio, assumiu a liderança da milícia de Seropédica, na Baixada Fluminense, após a morte de Tauã Oliveira, o Tubarão, morto durante uma operação policial no início de fevereiro deste ano.

Testemunhas relataram que bandidos armados e encapuzados invadiram o local e foram direto na direção da vítima. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pelas investigações, informou que agentes coletam informações e ouvem testemunhas para apurar a autoria e a motivação do crime.

O principal grupo rival da milícia, então liderada por Ricardo, é a milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso desde o dia 24 de dezembro do ano passado. Antes de virarem rivais, Cientista integrou o ‘bonde do Zinho’, na época em que a quadrilha substituiu a Liga da Justiça.