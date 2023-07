Explosão de bomba em comício político deixa 40 pessoas mortas

PAQUISTÃO – Pelo menos 40 pessoas morreram e 150 ficaram feridas após a explosão de uma bomba no Noroeste do Paquistão neste domingo (30). No local, ocorria um comício organizado por um partido islâmico radical. Uma pessoa que estava no local teria se suicidado explodindo a bomba, de acordo com fontes policiais paquistanesas.

O número de mortos, no entanto, já passou de 40, e de feridos, mais de 150 no principal hospital de Khar, de acordo com o médico Faisal Khan, autoridade de Saúde local.

De acordo com as informações obtidas com a polícia, o ataque foi dirigido contra o partido religioso conservador Jamiat Ulema-e-Islam, que realizava o comício em busca de apoio para as eleições de final do ano. Anwar ul Haq, um alto funcionário da administração distrital, confirmou o número de mortos.

Um dos feridos na explosão da bomba, Adam Khan falou sobre o momento do incidente. Segundo ele, era próximo de 16 horas no horário local quando a explosão aconteceu.

Os hospitais locais declararam situação de emergência por conta do grande número de feridos que começaram a chegar depois da explosão. A autoria do ataque ainda não foi reivindicada por nenhum grupo político.