Explosão em silo de cooperativa deixa 4 mortos e 27 desaparecidos no Paraná

O acidente aconteceu na cooperativa agroindustrial de Palotina

PARANÁ – Uma explosão em um silo da C.Vale, cooperativa agroindustrial de

Palotina, no oeste do Paraná, deixou ao menos quatro pessoas mortas na tarde desta quarta-feira (26), segundo o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu).

De acordo com o Consamu, até a última atualização desta reportagem, outras 27

pessoas estão desaparecidas em meio aos escombros. Também há registros de

feridos.

O Corpo de Bombeiros informou que montou uma força-tarefa para atender o

incêndio. Segundo a instituição, foram disponibilizados mais de 35 socorristas e

cães da própria cidade, de Cascavel e Toledo, que ficam na região.

Segundo a corporação, o atendimento à ocorrência começou por volta das 17h. Com

o incêndio, uma nuvem de fumaça se espalhou pela cidade.

A cooperativa tem atuação no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso

do Sul, Rio Grande do Sul e Paraguai. Ela é considerada a 5ª maior do agronegócio

na região sul do Brasil em vendas e a 2ª maior do Paraná.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que está auxiliando a Prefeitura

de Palotina nas transferências dos pacientes feridos.

“A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está em alerta para o apoio operacional e

de assistência nas unidades e estruturas hospitalares do Estado para o caso do

incidente em Palotina e auxilia o município por meio da Regulação de Leitos na

transferência e encaminhamento de pacientes. Até às 20h a Regulação registrou a

transferência de um paciente para a Policlínica de Cascavel e aguarda novas

demandas por parte do Hospital Municipal de Palotina. A Sesa já acionou os

hospitais de referência do Estado para possíveis acolhimentos de outros feridos”.

Vidros de casas quebraram com a explosão

Moradores da região afirmaram que sentiram o tremor causado pela explosão. Em

alguns casos, segundo as testemunhas, vidros das residências chegaram a quebrar.

Há relato de tremores em casas cerca de 8 quilômetros de distância da cooperativa.

Os bombeiros orientam que os moradores não se aproximem do local.