Explosões em obra na Serra das Araras provocam congestionamento na via Dutra

Pista passa por ampliação com previsão de conclusão em 2029

As detonações de rochas para obras de ampliação da pista na Serra das Araras

entre os municípios de Paracambi e Piraí, no Rio, começaram na última quarta-feira

(5) com a formação de congestionamentos no trecho da rodovia Presidente Dutra

(BR-116), que liga as duas cidades mais populosas do país.

As explosões acontecerão até dezembro e causarão interdições temporárias da

rodovia, na altura do km 225, no sentido São Paulo. O objetivo da obra é que a ida e

a volta sejam feitas pela região da atual pista de subida para a capital paulista.

Neste mês, estão programadas mais duas ações de implosão que vão interditar a

via Dutra no período entre 11h30 e 13h30.

O ritmo das detonações vai aumentar entre julho e outubro, com pico de 34 pontos

de implosão simultâneos. Nesse período, o trecho da rodovia será interditado de

segunda a quinta-feira, entre 11h30 e 13h30.

Atualmente, as duas vias dividem o tráfego por oito quilômetros na serra —do km

233 ao km 225— entre a subida, no sentido São Paulo, e a descida para o Rio de

Janeiro. A ampliação vai contar com 24 novos viadutos para suavizar curvas,

rampas de escape na descida para caminhões, passarelas e pontos de ônibus.

O prazo estimado para a conclusão da obra é 2029. Será investido R$ 1,5 bilhão,

parte dos R$ 15 bilhões previstos em investimentos para a Dutra ao longo dos 30

anos de concessão da CCR RioSP.