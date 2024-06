Expo Itaguaí chega à 31ª edição com vários shows em dois fins de semana

Festa agropecuária é a principal do estado do RJ

Batizado de Rock in Rio do interior, o Expo Itaguaí 2024 vai celebrar os 206 anos da cidade da Baixada Fluminense com shows de Ana Castela, Péricles, Ludmilla, Felipe Ret, Orochi, Revelação, Suel, Gustavo Mioto e Vou Pro Sereno.

Com entrada franca, o evento acontece nos dias 28 a 30 de junho e 4 a 7 de julho, no Parque Municipal de Eventos (Estrada do Trapiche, no Centro. A Expo também contará com espaços gastronômicos e de entretenimento, como arena gamer, parque de diversões e rodeio.