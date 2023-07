Expo Meio Ambiente de Belford Roxo recebe mais de mil alunos

Durante o evento os estudantes das redes municipal e estadual percorreram trilhaseducativas para conhecer a antiga Fazenda do Brejo

“Falar sobre meio ambiente nas escolas pode mudar o mundo. Quanto mais cedo o

trabalho de conscientização começa, é melhor!”. A frase é de Carlos Daniel, 11

anos, que cursa o 7º ano na Escola Municipal Manoel Gomes. Carlos foi um dos

estudantes que se apresentou na Expo Meio Ambiente, evento realizado na última sexta-feira (30-06) pela Prefeitura de Belford Roxo, na antiga Fazenda do Brejo,

próximo à Uniabeu.

Cerca de 1.200 alunos de 21 escolas municipais e estaduais de Belford Roxo

tiveram noções de meio ambiente de um jeito diferente. Em comemoração ao Dia

Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) a Expo Meio Ambiente reuniu temas como:

sustentabilidade, turismo ambiental, educação ambiental, prevenção e proteção

das matas e florestas, unidades de conservação, agroecologia, culturais e povos

indígenas.

Para o secretário de Meio Ambiente, Igo Menezes, vivenciar grandes e diferentes

experiências nos stands complementam o aprendizado dos alunos. “O objetivo do

evento é de lembrar o mês do meio ambiente em um espaço tão privilegiado dentro

da nossa cidade com toda a história envolvida. A escolha do local foi pensada

principalmente para os alunos conhecerem a sua história. E a importância dos

estudantes estarem aqui é muita, pois é uma aula externa para conhecer a fauna

flora e entender um pouco, em campo, o que é o meio ambiente e o porquê de

preservar, apresentar e conhecer a história de perto”, explicou Igo ao lado do

secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro. “Dessa

maneira os alunos serão multiplicadores e levarão conhecimento para suas casas e

comunidade. Estamos sempre lutando e defendendo o meio ambiente, que é o

futuro”, acrescentou Matheus.

Preservação do meio ambiente

Durante o evento foram realizadas várias apresentações, explicações nos stands e

trilhas educativas para conhecer a antiga Fazenda do Brejo. O pequeno Arthur

Coutinho, 11, que está no 5º ano na Escola Municipal Condessa Infante, disse que

ficou bastante ansioso para poder se apresentar. “Falamos sobre a preservação do

meio ambiente e o quanto devemos cuidar, pois se não, um dia pode acabar. É

importante passar essa mensagem para todos terem essa consciência”, garantiu

Arthur. “. “Fiquei muito feliz em poder apresentar o meu trabalho. Eu gosto muito de escrever. O evento foi muito bom, eu fiz até trilha para visitar a antiga Fazenda do Brejo”, complementou Carlos Daniel.

Focados na apresentação

Os amigos Nicolas de Oliveira, 14 e Franciellen dos Santos, 15, que estão no 1º

ano do ensino médio do Ciep 116 Vila Maia contaram que estavam bem focados

para a apresentação. “Ficamos interessados em contar a história de Belford Roxo e

conhecer sobre o lugar que é muito bonito, uma riqueza da natureza. Com certeza

vamos levar todo esse aprendizado para a sala na nossa aula de educação

ambiental”, disseram.

A Expo Meio Ambiente é uma realização da Prefeitura de Belford Roxo, através das

Secretarias de Meio Ambiente, de Educação, de Saúde, de Defesa Civil, de

Segurança Pública, de Defesa dos Animais, de Trabalho, Renda e Economia

Solidária com a Uniabeu, APA do Alto Iguaçu, Águas do Rio, CEDAE, Secretaria

Estadual de Educação/Metropolitana VII, Jardim Botânico, Fazenda do Brejo, Cine + Brasil, Universidade Veiga de Almeida e Museu Vivo.