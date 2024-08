FAB confirma que caixas-pretas gravaram vozes na cabine de comando e dados do avião que caiu

As gravações das caixas-pretas estão sendo analisadas desde o último sábado (10)

SÃO PAULO – A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou nesta terça-feira (13) que as caixas-pretas do avião ATR 72, que caiu em Vinhedo (SP) na última sexta-feira, matando 62 pessoas, gravaram com sucesso os registros de voz e dados relacionados ao acidente. Essas informações são essenciais para a investigação em andamento, conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

As caixas-pretas, responsáveis por registrar diálogos na cabine e dados técnicos da aeronave, são instrumentos-chave para entender as circunstâncias que levaram ao acidente. As gravações estão sendo analisadas desde sábado (10) no Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (Labdata) do Cenipa, em Brasília.

O Cockpit Voice Recorder (CVR) capturou as conversas e sons na cabine de pilotagem, incluindo possíveis alarmes sonoros e a comunicação com o controle do espaço aéreo. Já o Flight Data Recorder (FDR) registrou parâmetros técnicos da aeronave, como altitude, velocidade e ações dos pilotos.

De acordo com o brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Cenipa, a análise dos dados está em estágio avançado. “Estamos realizando um estudo minucioso dos diálogos e sons estabelecidos na cabine e com o controle do espaço aéreo. A partir do FDR, buscamos converter as informações gravadas nas caixas-pretas para uma unidade de engenharia que possibilite entender melhor os fatores que contribuíram para o acidente”, afirmou Moreno.

Dados validados

Segundo reportagem do g1, três representantes do Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil da França (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation Civile, BEA, em francês) foram no último domingo (11) ao local do acidente.

Moreno informou que também vão participar da investigação representantes do Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá (Transportation Safety Board, TSB, em inglês), país onde os motores da aeronave foram fabricados.

O BEA e o TSB são os órgãos francês e canadense análogos ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticios (Cenipa). Peritos dos três países devem atuar em conjunto na apuração que deve apontar as causas do acidente.