Fábrica clandestina de anabolizante é fechada pela polícia na Zona Oeste do Rio

Carga do produto, avaliada em torno de R$ 50 mil, foi apreendida e será analisada pela perícia

Policiais da 12ªDP (Copacabana) fecharam uma fábrica que produzia clandestinamente anabolizantes, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. O local funcionava de modo improvisado em uma casa. Durante a operação, foram apreendidos 498 frascos da substância. Como cada unidade era comercializada por R$ 100, a polícia estima que toda carga apreendida esteja avaliada em torno de R$ 50 mil. Um homem foi preso em flagrante. Leonardo Coelho de Sousa Rebelo, de 39 anos, informou aos policiais ter conseguido fabricar o medicamento após assistir a vídeos com tutorias na deep web, espécie de canal clandestino da internet usado para crimes e propagandas ilegais.

O delegado Ângelo Lages, titular da distrital chegou até a residência após receber uma denúncia de que o homem estaria vendendo os anabolizantes clandestinos em academias da Zona Sul. No local, os policiais apreenderam caixas com o material já pronto para ser comercializado e insumos básicos para fabricação, como ampolas, frascos e conservantes.

Aos policiais, o suspeito informou que chegava a lucrar R$ 10 mil por mês com comercialização do produto em academias que costumava frequentar. Agentes da delegacia investigam ainda como o suspeito teria conseguido comprar hormônio para ser usado na fabricação clandestina do produto. De acordo com o delegado, o anabolizante é um tipo de medicamento que só pode ser vendido por receita com prescrição médica. Lages também afirmou que a fabricação do produto apreendido era feita sem qualquer tipo de autorização.

“Tudo era feito numa residência, sem qualquer condição de higiene. Também não havia qualquer tipo de autorização ou registro para isso ser feito. Ele comprava os insumos básicos pela internet. Ou seja, a caixa que ele usava para botar o produto, as ampolas, os selos para fechar, os conservantes. Agora, a matéria-prima ativa, que seria os hormônios e têm a venda controlada, ele não quis falar. Não é qualquer pessoa que tem acesso”, disse.

Proibição pelo CFM

A prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes com finalidade estética, como ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo, está proibida pelo Conselho Federal de Medicina desde abril de 2023.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União. De uma forma geral, diversos problemas de saúde estão associados ao uso indevido de anabolizantes. Segundo o Ministério da Saúde, entre os principais efeitos adversos estão tremores, acne severa, retenção de líquidos, aumento de pressão sanguínea e até tumores no fígado e pâncreas.