Falsa médica é presa em hospital na Baixada Fluminense

Ela usava nome e registro de uma profissional do Rio e, antes de ser detida, prescreveu medicamentos para duas crianças

Uma falsa médica que estava atendendo no Hospital Municipal de Japeri, na

Baixada Fluminense, foi presa em flagrante nesta sexta-feira (13) por policiais civis da 29ª DP (Madureira). Juliana Aguiar de Oliveira dos Santos, de 26 anos, usava nome e registro de uma profissional do Rio de Janeiro e, antes de ser detida, havia acabado de prescrever medicamentos para duas crianças.

De acordo com as investigações, a mulher, que é estudante de medicina, fazia

atendimento, prescrevia exames e remédios e havia começado a trabalhar dias

antes no hospital. Ela usava um número de registro no Conselho Regional de

Medicina (CRM) real que pertence a uma médica que nunca atuou naquela unidade

hospitalar.

Segundo a equipe da 29ª DP, a acusada foi conduzida à unidade para ser autuada

por exercício ilegal da profissão e falsificação de documento público. Ela foi levada

para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, onde aguardará pela audiência

de custódia.

As investigações continuam para apurar se ela também exerceu a medicina de

maneira irregular em outros hospitais.

Manteve o siliêncio

O delegado titular da 29ª DP (Madureira), Marcus Henrique de Oliveira, disse que a

jovem, que estava acompanhada da advogada, optou por se manter calada. Juliana

deixou a unidade encapuzada e com uma máscara cobrindo o rosto.