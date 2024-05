Falsa vidente, que aplicou golpe e viúva de colecionador, é presa tomando sol na Praia de Grumari

Diana Stanesco Vuletic também foi presa em 2022

A falsa vidente apontada como integrante da quadrilha que tinha como objetivo dar um golpe em Geneviève Boghici, viúva do colecionador de artes Jean Boghici, foi presa na última segunda-feira (13) pela polícia do Rio. Contra Diana Rosa Aparecida Stanesco Vuletic, que estava foragida e curtia uma tarde de sol na Praia de Grumari, na Zona Oeste, o momento da prisão, havia mandado de prisão preventiva pendentes por associação criminosa, roubo majorado e cárcere privado.

De acordo com a investigação da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti), a quadrilha era liderada pela própria filha da vítima, Sabine Boghici, que morreu em setembro de 2023.

Com falsos videntes, o grupo criminoso enganava Geneviève Boghici, com a intenção de “dilapidar seu patrimônio multimilionário”, formado principalmente por obras de arte valiosas. O prejuízo estimado foi de R$ 725 milhões. A polícia recuperou, por exemplo, o quadro “Sol poente”, de Tarsila do Amaral, que fazia parte do acervo da viúva de Boghici, obra avaliada em R$

Na última semana, o Disque Denúncia havia divulgado cartaz pedindo informações sobre Diana Rosa, que figurava como “procurada”. Ela chegou a ser presa em 2022 por duas oportunidades, em abril e em agosto, mas foi solta no fim daquele ano.

250 milhões.