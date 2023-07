Falso delegado da Polícia Federal é preso em Cabo Frio, na Região dos Lagos

Polícia apreendeu arsenal na casa do criminoso

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (11) com um arsenal durante uma ação de reforço no patrulhamento do distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A captura aconteceu depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia

através do número 190.

Segundo a informação recebida, um indivíduo teria efetuado disparos de arma de

fogo dentro de uma residência no último domingo (9), após um desentendimento

envolvendo som alto. A guarnição imediatamente se dirigiu ao endereço

mencionado e conseguiu deter o acusado.

M.T.d.S, de 64 anos, foi encontrado na Rua 8, no bairro Aquarius. Após abordagem,

os policiais encontraram em posse do acusado uma série de armas de fogo e

outros objetos relacionados à prática de crimes.

Entre os materiais apreendidos estão uma pistola 9 mm com kit rajada; um revólver

Taurus calibre 357, com capacidade para oito tiros; uma espingarda adaptada para

calibre 22 mm; uma besta; uma espada; um taco de beisebol com arame farpado;

um bastão aramado; uma carteira falsa de identidade da Polícia Federal; 86

munições calibre 9 mm; 13 munições de calibre ponto 380; 136 munições calibre

357; três carregadores de 9 mm; um jet loader de calibre 357; uma algema; dois

“socos inglês”; nove canivetes; uma caneta com cordas de aço para enforcamento;

e uma caixa de som com perfurações de projétil de arma de fogo.

Ele foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) para o registro da

ocorrência e autuação pelos crimes relacionados às armas de fogo e demais

objetos apreendidos, permanecendo preso.