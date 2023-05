Falta de professores compromete capacidade de aulas na Faetec

Fundação utiliza apenas 60% de suas salas de aula, segundo relatos feitos de audiência pública

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) tem apenas 60% de sua capacidade física sendo utilizada devido à falta de profissionais. Essa situação foi apresentada pela diretora de Desenvolvimento de Educação Básica e Técnica da fundação, Márcia Farinazo, durante audiência pública promovida pela Comissão de Ciência e Tecnologia, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta sexta-feira (19). O encontro reuniu servidores, estudantes e representantes sindicais da instituição.

De acordo com Farinazo, é urgente a necessidade de concurso público para suprir demanda de alunos, pois também há professores com pedido de aposentadoria. “Em número de turmas, só tenho 60% da capacidade porque há um problema de pessoal. Eu precisaria de mais 971 profissionais para atender às necessidades de todas as escolas técnicas. Também há uma projeção de mais de 1500 aposentadorias até 2030. Isso é uma situação muito preocupante porque nós temos a estrutura, mas não contamos com recurso humano. Por isso, não tenho como garantir a entrada de alunos”, disse, retratando o quadro em que se encontra a Faetec, que hoje dispõe de 643 professores em contrato.

Na mesma linha, o defensor público Rodrigo Azambuja disse que um levantamento feito pela Defensoria Pública mostra que faltam mais de 1300 profissionais na rede, entre professores e inspetores, mas principalmente de professores de 20 e 40 horas.

Outro problema apontado pelos servidores da Faetec é o não pagamento das progressões salariais, congeladas desde 2022.

Em resposta, a presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa, deputada

Elika Takimoto (PT), comentou que o direito ao benefício está previsto na Lei 9.838/22 e que vai acompanhar de perto a sua implementação. Além disso, a parlamentar disse que em breve acontecerá uma audiência pública, em conjunto com a Comissão de Servidores Públicos, para tratar somente das especificidades dos

servidores da Faetec.